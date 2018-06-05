Суд отклонил жалобу защиты Навального на бездействие следствия

При этом юрист Навального Вячеслав Гимади заявил, что защитники политика не получали уведомлений об окончании проверки.

Суд отклонил жалобу защиты Алексея Навального на бездействие следствия. Сообщается, что проверка Сибирского транспортного управления МВД не выявила события преступления в обстоятельствах госпитализации политика в августе 2020 года.

Десятого февраля принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по пункту 1 части 1 статьи 24 УПК РФ. Андрей Толкаченко, 235-й гарнизонный военный суд Москвы

Защите Навального отказали в удовлетворении защиты. При этом юрист Навального Вячеслав Гимади заявил, что защитники политика не получали уведомлений об окончании проверки или отказе в удовлетворении жалобы. Об этом пишет "Интерфакс".

Ранее мы писали, что на Ройзмана составили протоколы за участие в акциях в поддержку Навального.

Фото: pixabay.com