Суд отклонил жалобу защиты Навального на бездействие следствия

Суд отклонил жалобу защиты Алексея Навального на бездействие следствия. Сообщается, что проверка Сибирского транспортного управления МВД не выявила события преступления в обстоятельствах госпитализации политика в августе 2020 года.
Десятого февраля принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по пункту 1 части 1 статьи 24 УПК РФ.
Андрей Толкаченко, 235-й гарнизонный военный суд Москвы
Защите Навального отказали в удовлетворении защиты. При этом юрист Навального Вячеслав Гимади заявил, что защитники политика не получали уведомлений об окончании проверки или отказе в удовлетворении жалобы. Об этом пишет "Интерфакс".
Ранее мы писали, что на Ройзмана составили протоколы за участие в акциях в поддержку Навального.
Фото: pixabay.com
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