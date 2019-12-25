National Interest оценил шансы США против России в войне на суше

Американский военный эксперт Крис Осборн уверен, что именно военно-воздушная мощь будет определять, чьи сухопутные войска одержат верх.

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что американский эксперт оценил военную мощь России. Соответствующая статья опубликована в журнале The National Interest.

Американский военный эксперт Крис Осборн считает, что определяющую роль играет военно-воздушная мощь. Именно она и определяет, чьи войска одержат победу в сухопутном сражении. Осборн заявил, что при этом количество российских танков впечатляет. При этом он отметил, что в это то же время США обладают "огромной военно-морской и военно-воздушной мощью.

В ходе исследования Осборн пришел к выводу, что в случае войны между Россией и США определяющим фактором в итоге станет техническая "начинка" военной техники и ВВС.

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