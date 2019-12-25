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В Техасе 4 человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Сегодня, 10:13
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MShaffter

В Техасе 4 человека погибли при крушении легкомоторного самолета

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Самолет потерпел крушение из-за неполадок с двигателем.

В Техасе при крушении легкомоторного самолета погибли 4 человека.

ТАСС со ссылкой на СМИ США сообщает, в Техасе при попытке совершить аварийную посадку разбился легкомоторный самолет. Известно, что у самолета возникли проблемы с двигателем. В результате крушения 4 человека погибли, двое мужчин и две женщины. 

Ведется расследование причин авиакатастрофы.

Ранее:Следственный комитет опубликовал видео с места крушения самолета в Ульяновской области

Фото:twitter.com/Kaircraft

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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