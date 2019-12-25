В Техасе 4 человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Самолет потерпел крушение из-за неполадок с двигателем.

В Техасе при крушении легкомоторного самолета погибли 4 человека.

ТАСС со ссылкой на СМИ США сообщает, в Техасе при попытке совершить аварийную посадку разбился легкомоторный самолет. Известно, что у самолета возникли проблемы с двигателем. В результате крушения 4 человека погибли, двое мужчин и две женщины.

Ведется расследование причин авиакатастрофы.

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Фото:twitter.com/Kaircraft