В Техасе 4 человека погибли при крушении легкомоторного самолета

В Техасе при крушении легкомоторного самолета погибли 4 человека.
ТАСС со ссылкой на СМИ США сообщает, в Техасе при попытке совершить аварийную посадку разбился легкомоторный самолет. Известно, что у самолета возникли проблемы с двигателем. В результате крушения 4 человека погибли, двое мужчин и две женщины.
Ведется расследование причин авиакатастрофы.
Ранее:Следственный комитет опубликовал видео с места крушения самолета в Ульяновской области
Фото:twitter.com/Kaircraft
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