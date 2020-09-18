Следственный комитет опубликовал видео с места крушения самолета в Ульяновской области

Следком опубликовал видео осмотра места крушения легкомоторного самолета в Ульяновской области.
Сего утром Piter.TV сообщал о крушении самолета в Ульяновской области. Как удалось установить, самолет разбился возле села Красное Сюндиково Ульяновской области. Самолет выполнял орошение полей с воздуха. При крушении пилот погиб.
Следователи Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам доследственной проверки будет вынесено процессуальное решение.
Видео: СУ СК РФ
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