Следственный комитет опубликовал видео с места крушения самолета в Ульяновской области

Следствию предстоит выяснить все причины и обстоятельства крушения легкомоторного самолета.

Следком опубликовал видео осмотра места крушения легкомоторного самолета в Ульяновской области.

Сего утром Piter.TV сообщал о крушении самолета в Ульяновской области. Как удалось установить, самолет разбился возле села Красное Сюндиково Ульяновской области. Самолет выполнял орошение полей с воздуха. При крушении пилот погиб.

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам доследственной проверки будет вынесено процессуальное решение.

Видео: СУ СК РФ