Новая экипировка заменит российский "Ратник".

Американский журнал The National Interest оценил новейшую российскую боевую экипировку "Сотник". По мнению экспертов, проект "Ростеха" по перспективному экзоскелету будет оснащен множеством высокотехнологичных компонентов. В него войдут противоминная обувь, противорадиолокационный костюм. Специалисты создали для него специальную ткань, которая защитит военных от обнаружения в инфракрасном свете. "Сотник" заменит устаревающие "Ратники".

Авторы материала процитировали командующего Сухопутными войсками РФ генерала Олега Салюкова. Ранее военный заявил, что Россия формирует и обосновывает внешний облик новой экипировки. В нее внедряются элементы, которые будут способны усилить физические возможности человека, находящегося внутри.

В The National Interest уточнили, что разрабатываемые российские технологии повысят осведомленность военнослужащего об обстановке, а также уменьшат риски для жизни. "Сотник" будет интегрирован с микродронами. Новая экипировка для спецподразделений может появиться уже в 2025 году, а в армию она поступит еще через пять лет.

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