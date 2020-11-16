В 2017 году Турция договорилась с Россией о покупке С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов.

Стало известно, зачем Турции понадобились С-400. Об этом пишет National Interest.

Журналисты пишут, что Турция стала закупать российские С-400 после ареста многих турецких пилотов F-16 после попытки госпереварота в 2016 году. Тогда из отрасли ушли около 300 нелояльных специалистов. Соединённые штаты, в свою очередь, отказались направлять своих специалистов в Турцию для обучения новых кадров.

В 2017 году Турция договорилась с Россией о покупке С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов.

Ранее Путин заявил о росте рисков после выхода США из ДРСМД.

Видео: YouTube / Минобороны России