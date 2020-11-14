Глава РФ заявил о моратории России на размещение ракет малой и средней дальности, пока США также воздерживаются от этого.

Владимир Путин заявил о росте рисков после выхода США из ДРСМД. По мнению российского президента, на территории Восточной Азии увеличилась угроза в военно-политической области после решения Вашингтона отказаться от соглашения. Об этом президент России рассказал коллегам в рамках выступления на Восточноазиатском саммите.

Риски и угрозы существенно возросли после прекращения действия по инициативе Соединенных Штатов Америки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Владимир Путин, президент России

По словам политика, Россия выступает за последовательное формирование атмосферы конструктивного сотрудничества. Он призвал страны АТР упрочнить стабильность, включая военно-политическую обстановку. Владимир Путин считает, что страны не могут допустить в регионе начала гонки вооружений. Москва в одностороннем порядке объявила мораторий на размещение ракет малой и средней дальности до тех пор, пока США не начнут устанавливать свое оружие.

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