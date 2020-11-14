Глава РФ выступил на Восточноазиатском саммите.

Владимир Путин отметил заинтересованность стран в российских вакцинах от COVID-19. Об этом российский президент рассказал в рамках выступления на Восточноазиатском саммите. Политик уточнил, что десятки государств выразили заинтересованность в поставках препаратов и совместном изготовлении вакцин от коронавируса из РФ.

Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству препаратов. Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств Владимир Путин, президент России

Президент РФ напомнил иностранным коллегам, что Москва зарегистрировала уже две вакцины от COVID-19. Сейчас в стране ожидается регистрация еще одного препарата против коронавируса. Кремль со своей стороны готов предоставить партнерам российские тест-системы, реагенты для диагностики и наличия инфекции в организме. Путин подчеркнул, что это может быть сделано в том числе и на безвозмездной основе.

Путин наградил орденом Мужества экипаж сбитого в Армении вертолета.

Видео: YT / Россия 24