Три военнослужащих получили награду за проявленную самоотверженность и отвагу.

Владимир Путин наградил орденом Мужества экипаж сбитого в Армении вертолета. Об этом говорится на официальном сайте Кремля. Президент России ответил самоотверженность членов экипажа Ми-24, который сбили азербайджанские военные.

Владимир Путин своим Указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, старшего лейтенанта Грязина Владислава Сергеевича, майора Ищука Юрия Викторовича (посмертно), старшего лейтенанта Федину Романа Васильевича (посмертно) текст сообщения

Напомним, что трагедия произошла 9 ноября. Российский вертолет был сбит на в воздушном пространстве над территорией Армении. Погибли два члена экипажа. Еще одного военного эвакуировали в состоянии средней степени тяжести. Баку признал, что по случайности сбил вертолет РФ. Президент страны принес свои извинения, а правительство заявило о готовности выплатить пострадавшим и семьям жертв компенсации.

Песков: моментальная реакция Баку позволила Москве принять извинения за сбитый вертолет.

Фото: Kremlin.ru