Путин выразил соболезнования родным Армена Джигарханяна

Владимир Путин выразил соболезнования родным народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Текст соответствующего обращения президента России размещен на официальном сайте Кремля. Глава государства напомнил, что актер скончался в ночь на 14 ноября на 86-ом году жизни.
С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна - великого актера, светлого, удивительно одаренного и обаятельного человека. Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас
телеграмма Владимира Путина
Напомним, что друг Джигарханяна рассказал, что тот скончался от отказа почек. Похороны деятеля культуры запланированы на 17 ноября.
Фото: Kremlin.ru
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