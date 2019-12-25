Путин выразил соболезнования родным Армена Джигарханяна

Народный артист СССР скончался в 85 лет.

Владимир Путин выразил соболезнования родным народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Текст соответствующего обращения президента России размещен на официальном сайте Кремля. Глава государства напомнил, что актер скончался в ночь на 14 ноября на 86-ом году жизни.

С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна - великого актера, светлого, удивительно одаренного и обаятельного человека. Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас телеграмма Владимира Путина

Напомним, что друг Джигарханяна рассказал, что тот скончался от отказа почек. Похороны деятеля культуры запланированы на 17 ноября.

Фото: Kremlin.ru