Народный артист СССР умер из-за отказа почек.

Стала известна причина смерти Армена Джигарханяна. Об этом журналистам "Московского комсомольца" сообщил коллега народного артиста СССР. По сведениям источника, 85-летний актер умер из-за отказа почек. Смерть пациента констатировали врачи больницы, в которой находился Джигарханян.

Напомним, что Армен Джигарханян умер утром в субботу, 14 ноября. Его друг Артур Согомонян отмечал, что причиной ухода артиста из жизни стали преклонный возраст и болезни, от которых тот страдал. В последние годы актер часто был госпитализирован. В июне 2020 года его доставили в больницу в тяжелом состоянии с инсультом. Бывшая жена Джигарханяна уверена, что состояние пострадавшего ухудшалось из-за сидячего образа жизни, который ему пришлось вести на самоизоляции.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. Он являлся художественным руководителем Московского драматического театра. Поклонники знают его по ролям в кинокартинах "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Ширли-мырли" и другим.

Фото: YouTube/Красный Квадрат, DISNEY Россия