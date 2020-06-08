В Telegram-канале Baza рассказали, что артист находится в реанимационном отделении после инсульта.

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала Baza. По данным СМИ, у деятеля культуры произошел инсульт. В настоящее время он находится в реанимации.

Ранее артиста госпитализировали в августе 2019 года. Тогда московские СМИ написали о том, что состояние Джигарханяна оценивается как тяжелое. Однако позже стало известно о том, что актер проходил плановый осмотр. В 2018 году он попадал в больницу пять раз.

Напомним, что Армен Джигарханян известен как актер и театральный режиссер. Он играл в картинах "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Ширли-мырли".

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Видео: Youtube/ Имперские КУЧКИ