Ракурс: Семен Штейнберг о "Гоголь-Центре", гастролях в Петербурге и "Петровых в гриппе"

"Маленькие трагедии", "Петровы в гриппе" – Семен Штейнберг занят в главных ролях в центральных спектаклях "Гоголь-Центра". В большой беседе с театральным критиком и блогером Георгием Муа он рассказал о своем творческом становлении, работе с Арменом Джигарханяном и Кириллом Серебренниковым, знакомством с коллегами из "Седьмой студии", а также о личных взглядах на человеческую жизнь и работу артиста.

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В феврале 2020 года в Петербург впервые приехал один из самых актуальных и обсуждаемых театров на сегодняшний день -–московский "Гоголь-центр". Это первые полноценные гастроли театра в Северной столице, ведь до этого в Петербург привозили только единичные спектакли в рамках фестивалей. В течение 5 дней на сцене Большого драматического театра были показаны два программных спектакля Гоголь-центра: "Мученик" и "Маленькие трагедии". Мероприятия прошли с аншлагом, публика приняла гостей из Москвы очень тепло. Нам удалось пообщаться с артистом Семеном Штейнбергом – петербуржцы запомнят его как блистательного Дона Гуана из "Маленьких трагедий", а постоянная публика ГЦ знает его по центральным ролям в спектаклях "Мертвые души", "Петровы в гриппе...", "Озеро", "Палачи" и многих других постановках. Более широкая аудитория знакома с работами Семена Штейнберга в кино и сериалах: "Домашний арест", "Содержанки", "Юморист", "Селфи", "Куприн. Яма".

Профессиональная биография нашего гостя, выпускника ВТУ им. Щукина началась не в стенах Гоголь-центра. Семен Штейнберг успел проработать в Театре Армена Джигарханяна 10 лет, впервые вышел на сцену этого театра еще во время учебы. Актер рассказал, что за это время прошел хорошую школу, получил ценный опыт, с которым можно "двигаться дальше в профессиональном плане". В этот момент в жизни Семена и появился Гоголь-центр: его артист воспринял как следующий этап своей карьеры.

Мой друг и коллега Сергей Виноградов поставил в театре Джигарханяна, спектакль по Мартину Макдонаху – "Королева красоты", где я участвовал. Потом он решил поступать на магистерские курсы к Серебренникову и поступил, и принес ему запись спектакля с моим участием, и буквально через пару дней мне позвонили и сказали, что с Вами хочет встретиться Серебренников. Он предложил сыграть мне в "Мертвых душах" Чичикова.

Несмотря на то, что труппу "Гоголь-центра", на тот момент составляли, в большинстве своем, выпускники "Седьмой студии", молодой артист достаточно легко смог влиться в коллектив. Он не заметил ни жесткого прессинга, ни доминирования "определенного костяка труппы", что в целом характерно для многих театров. По словам Штейнберга, благодаря открытости артистов Гоголь-центра, ему удалось быстро войти в коллектив.

Все было настолько органично, что я даже не помню вот этого входа, притирки, во-первых, в проектах, которых я участвовал - не существовала костяка 7 ой студии, он [Серебренников] все-таки пытался комбинировать.

Переход артиста из одного театра в другой – зачастую болезненный процесс. Особенно, когда артист работает в театре давно. Случай с переходом Семена Штейнберга из театра Армена Джигарханяна в Гоголь-центр - не исключение.

Я понимал на тот момент, что в театре для меня существует какой-то потолок творческий, и что нужны идти дальше, ну потому что 10 лет - большой срок. С Джигарханяном неприятное было расставание. Я же не сразу перешел в театр Гоголь-центр, я все откладывал этот разговор. Его ревность была настолько сильна, что он обратил "ножи ко мне", и они начали вставлять палки… Ставили спектакли в репертуар так, чтобы пересекались даты с постановками у Кирилла, и в итоге получился такой конфликт, после которого меня сняли со всех ролей.

Спектакль "Маленькие трагедии" - значимый как для режиссера, так и для самих артистов. Семен Штейнберг сыграл в нем Дон Гуана. Артист поделился с нами опытом участия в исторической постановке: ведь "Гоголь-центр" поставил его уже в отсутствие Кирилла Серебренникова.

Это потрясающий опыт был, потрясающее время, удивительное в том плане, что я нигде и никогда не видел столь сплоченных людей вокруг какого-то дела, начиная от монтировщиков и заканчивая артистами, светом помрежем и так далее.

Семен Штейнберг – исполнитель главной роли в премьерном спектакле Гоголь-центра "Петровы в Гриппе и вокруг него". Спектакль, как и роман Алексея Сальникова, неоднозначный. Его текст сложно представить, как на сцене, так и на экране. Своеобразный, фантасмагорический взгляд на повседневность оказал соответствующий эффект и на зрителей, и на самих артистов.

Очень тяжело всегда расстаемся после спектакля, как-то получается, что все поколения и старое, молодое - все собираются и никак не могут уйти после спектакля. Очень сильно погружаешься в него и очень сложно потом из него выйти. Антон Федоров, режиссер - потрясающий на мой взгляд художник. Одна из тем – это, наверно, то, что мы думаем, что мы - центр вселенной, вокруг нас все крутится, но на самом деле, возможно, это совершенно не так и, возможно, мы даже не понимаем в чем наш смысл и не поймем.

Одну из ключевых ролей в спектакле "Петровы в гриппе и вокруг него" играет Роза Хайруллина, чье участие в постановке, по признанию артиста, – это всегда событие.

Она потрясающа конечно, я, как только ее увидел, подумал: вот есть артисты! Взрослая, но девочка в душе. Без возраста, без пола - без всего, Уникальная. Я мечтаю с ней поработать - с ней очень круто и комфортно, она потрясающая.

Семен Штейнберг также поделился мнением относительно участия театра и актеров в политической и общественной жизни. По его мнению, искусство может стать оптимальной площадкой для обсуждения острых вопросов.Театр – это всегда отражение актуальных тем, сюжетов, языка сегодняшнего дня. Он создает систему художественных образов, которые помогают осмыслить и пережить нашу реальность. Сложно для общественной дискуссии найти платформу лучше. Но при этом участие в политических акциях и протестах остается личных выбором каждого творческого человека.

Что касается гражданской позиции - она конечно должна быть в каждом человеке, но тут вопрос, как театр должен ее выражать. Мне кажется, что театр должен выражать ее своими спектаклями - гражданскую позицию, что на мой взгляд делает Гоголь-центр. Театром обозначается какая-то тема, которая показывается людям и люди сами приходят к пониманию. Вот это задача, мне кажется, театра, искусства.

Видео: Piter.TV

