Режиссер намерен продвигать русскую культуру за границей.

Режиссер Кирилл Серебренников озвучил свои планы в Европе. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Радио Долин".

По словам Серебренникова, он намерен продвигать русскую культуру за границей. Режиссер пообещал сделать все возможное, чтобы она не только сохранилась, но также получила уважение.

Важно понимать, что вся русская культура - литература, театр, кино, музыка - она вся про хрупкость человека. Уязвимость и его ценность. Кирилл Серебренников, режиссер

Также Серебренников отметил, что вся российская культура показывает ценность человека.

Ранее Шахназаров объяснил, почему Серебренникова приглашают в Канны.

Фото: YouTube / Радио Долин