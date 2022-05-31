  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:30
63
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шахназаров объяснил, почему Серебренникова приглашают в Канны

0 0

Режиссер считает, что картины его коллеги показывают далеко не только из-за творческой составляющей.

Режиссер Карен Шахназаров объяснил, почему его коллегу Кирилла Серебренникова приглашают на Каннский кинофестиваль. Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак.

Шахназаров отметил, что относится к Серебренникову с уважением, как к автору. По его словам, многие факторы помогают режиссеру участвовать в кинофестивале в Каннах. Он добавил, что его картины показывают далеко не только из-за творческой составляющей.

Кто умный - тот поймет. Кто не хочет, тому не надо.

Карен Шахназаров, режиссер

Ранее Шахназаров высказался о российских сериалах.

Фото и видео: YouTube / Осторожно: Собчак

Теги: каннский кинофестиваль, карен шахназаров, кирилл серебренников, приглашение
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии