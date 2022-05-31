Шахназаров объяснил, почему Серебренникова приглашают в Канны

Режиссер считает, что картины его коллеги показывают далеко не только из-за творческой составляющей.

Режиссер Карен Шахназаров объяснил, почему его коллегу Кирилла Серебренникова приглашают на Каннский кинофестиваль. Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак.

Шахназаров отметил, что относится к Серебренникову с уважением, как к автору. По его словам, многие факторы помогают режиссеру участвовать в кинофестивале в Каннах. Он добавил, что его картины показывают далеко не только из-за творческой составляющей.

Кто умный - тот поймет. Кто не хочет, тому не надо. Карен Шахназаров, режиссер

Ранее Шахназаров высказался о российских сериалах.

Фото и видео: YouTube / Осторожно: Собчак