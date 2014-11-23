Карен Шахназаров высказался о российских сериалах

Он заявил, что сериалы – это часть кинематографа, приспособленная для показа по телевидению.

Российский кинорежиссер Карен Шахназаров высказался о качестве российских сериалов. В беседе с ФАН он заявил, что сериалы – это часть кинематографа, приспособленная для показа по телевидению.

Шахназаров рассказал, что сериалы снимаются так же, как и фильмы. По его мнению, в России есть много сериалов достаточно хорошего качества. Он считает, что это может быть связано с тем, что создатели таких проектов находятся в условиях жесткой конкуренции. Кроме того, их финансируют сами телеканалы.

Ранее были названы самые популярные российские фильмы 2021 года.

Фото: ВКонтакте / Карен Шахназаров