Названы самые популярные российские фильмы 2021 года

Возглавила список картина Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Корень зла".

В честь Дня российского кино, который отмечают 27 августа, мультимедийный сервис Okko составил список из десяти популярных отечественных фильмов этого года. Лидером по количеству просмотров стала картина Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Корень зла".

Премьера фильма состоялась 1 января 2021 года. Это вторая часть семейного фэнтези "Последний богатырь". В этот раз главный герой Иван, сын Ильи Муромца, принимает участие в Богатырских играх и вступает в схватку с древним злом.

В тройку лидеров также попали романтическая мелодрама Михаила Локшина "Серебряные коньки" и спортивная драма Эдуарда Бордукова "На острие".

В топе-10 оказались такие картины, как "Стрельцов" Ильи Учителя, "Пара из будущего" Алексея Нужного, "Родные" Ильи Аксенова и др.

Ранее мы писали, что у мультфильма "Вверх" появится сериал-продолжение.

Фото: кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла"