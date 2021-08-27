У мультфильма "Вверх" появится сериал-продолжение

В центре сюжета окажется говорящий пес.

Анимационная студия Pixar анонсировала выход сериала по мотивам мультфильма "Вверх". Проект получил название "Дни Дага" (Dug days).

Главным героем сериала станет говорящий пес. В картине также появятся старик Карл и мальчик Рассел из оригинального мультфильма.

В каждой серии Даг будет устраивать себе забавные приключения на заднем дворе Карла. Судя по трейлеру, который появился в сети 26 августа, у пса будут какие-то проблемы с белкой.

Стоит отметить, что в 2009 году уже выходила короткометражка про Дага. Pixar часто выпускает короткие мультфильмы о героях своих полнометражек.

Ранее вышел первый трейлер драмы "Спенсер" о принцессе Диане.

Видео: YouTube / Новости и Кино