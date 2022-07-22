Кирилл Серебренников стал гостем нового выпуска "вДудь"*

Режиссер рассказал о национальной идее для РФ.

Российский режиссер Кирилл Серебренников стал гостем нового выпуска YouTube-шоу "вДудь". Интервью со знаменитостью длится на канале более двух часов. Известно, что съемки проекта велись на территории французского города Авиньон. Гость рассказал о своем отношении к стране, о том, как представляет национальную идею для России, а также поделился воспоминаниями о своем знакомстве с олигархом Романом Абрамовичем.

Режиссер также поговорил с ведущим о родителях и коллегах. Он затронул творчество писателя Захара Прилепина и режиссера Никиты Михалкова. Напомним, что в настоящее время Кирилл Серебренников уехал из страны. Он покинул Россию сразу после снятия с него судимости и отмены условного срока, которые были установлены в рамках расследования дела "Седьмой студии".

Напомним, что Юрий Дудь и его проект "вДудь" признаны иностранным агентом в России.

Серебренников озвучил свои планы в Европе.

Фото и видео: YouTube / вДудь