Артур Согомонян: "У Джигарханяна нет никакого обострения, он проходит профилактические процедуры"

Ранее многие СМИ написали, что 83-летнего актера госпитализировали из-за обострения давнего заболевания.

Друг российского актера театра и кино Армена Джигарханяна — Артур Согомонян — прокомментировал слухи о госпитализации артиста. В беседе с Nation News он отметил, что у Джигарханяна нет никакого обострения, как сообщили СМИ. Актер походит профилактические процедуры и в ближайшие выходные он уже будет дома.

Здоровье 83-летнего артиста стало ухудшаться в октябре 2017 из-за разлада с женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Джигарханян постоянно проходил лечение в клиниках и санаториях.

Дело на миллион: Армен Джигарханян требует бывшую жену возместить моральный ущерб.