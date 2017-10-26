Дело на миллион: Армен Джигарханян требует бывшую жену возместить моральный ущерб

Народный артист уже подал иск на бывшую жену. Он оценивает ущерб в 3 миллиона рублей.

Вечером 30 июля, народного артиста СССР Армен Джигарханян подал иск о возмещении морального ущерба в несколько миллионов рублей к бывшей супруге, экс-гендиректору театра Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской. Об этом сообщает РБК.

В рамках уголовного дела, которое сегодня направлено в суд, мы уже заявили иск о возмещении морального вреда в связи с обнародованием записей со скрытой видеокамеры, установленной в служебном кабинете Армена Борисовича", сообщает адвокат актера.

Как сообщает адвокат Армена Джигарханяна, Виталина установила скрытаю камеру в кабинете бывшег мужа, и следила за ним.Сумма морального ущерба примерно оценивается в 3 миллона рублей.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская развелись в прошлом году. За месяц до развода между супругами произошел конфликт: актер обвинил жену в хищении части средств Московского драматического театра, в котором Виталина занимала должность директора. Женщина уволилась из театра и поспешила сменить место жительство, улетев в другую страну. Затем, в декабре СК обвинил Цымбалюк-Романовскую в нарушение неприкосновенности частной жизни, в то же время Мосгорсуд арестовал ее жилплощадь в Столице.

Фото: КиноПоиск

