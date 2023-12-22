СМИ оценили мощность российского "Кинжала".

Удары российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" по Вооруженным силам Украины меняют ситуацию на поле боя, так как военнослужащие армии киевского режима не могут выяснить место запуска этого оружия. Соответствующей информацией со зрителями поделился YouTube-канал Defense TV. Атака одного "Кинжала" по военным объектам противника показывает миру, что подобного оружия международные союзники ВСУ еще не видели.

Даже воздух начинает дрожать, когда "Кинжал" разгоняется до скорости в десять махов скоростей звука публикация иностранного СМИ

Напомним, что отечественная ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал" гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны противника. Вооружение способно доставить на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боевые заряды. "Кинжалом" в настоящее время оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.

Россия понимает, как решить проблемы в армии, заявил Путин.

Фото и видео: YouTube / Defense TV