В Британии интернет-пользователи оценили запуск ракет «Циркон»

Испытания оружия прошли в Белом море.

Публикация британского издания Daily Mail о пуске новой ракеты "Циркон" стала поводом для обсуждения противостояния России и США на мировой арене.

В своем материале журналисты написали, что "Циркон" может быть применен против американских городов в случае ядерной войны. Ссылаясь на слова военных США, авторы добавили, что ракеты способны уничтожать космические спутники на околоземной орбите.

Комментируя материал, пользователи предположили, что РФ запустила оружие в ответ на недавние испытания американских ракет в Черном море. Другие юзеры выразили надежду, что демонстрация вооружения удержит страны от возможной войны, а кто-то предположил, что США захотят показать в отместку свое аналогичное или более совершенное оружие.

Британцы выразили обеспокоенность антироссийскими настроениями Джо Байдена, который в скором времени может возглавить Америку. По их мнению, политик не понимает, что "победить Россию невозможно".

Видео: Министерство обороны РФ