The National Interest рассказал о строительстве американских субмарин "Колумбия".

Новые российские ледоколы посчитали оружием завоевания Арктики. Об этом сообщили журналисты издания The National Interest. По данным авторов материала, командование Военно-морских сил США уверено в том, что подлодки "Колумбия" следует сделать основным приоритетом. В Китае объяснили, почему армия страны делает ставку на передовые атомные подводные лодки в регионе.

Напомним, что первая миссия "Колумбии" может состояться в 2030 году. По мнению автора публикации, процесс создания субмарины формируется военными, так как сейчас Вашингтон нуждается в модернизации и осовременивании флота. Таким образом США планируют реагировать на военные угрозы, включая ядерную.

Эта программа обретает особую актуальность, учитывая темпы, с которыми Россия и Китай создают новое ядерное оружие...Существующий флот лодок типа "Огайо" уже прослужил гораздо дольше отмерянного ему срока Крис Осборн, американский эксперт

Напомним, что подлодки "Огайо" находились на вооружении около сорока лет. "Колумбия" будет иметь преимущество над предшественником за счет баллистических ракет. Это оружие будет способно ликвидировать "любую нацию, которая начнет ядерную атаку на США".

Эксперт прокомментировал планы США патрулировать берега России в Арктике.

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