Эксперт прокомментировал планы США патрулировать берега России в Арктике

Маршрут является перспективным для мировой логистики.

США планируют организовать регулярное патрулирование вдоль берегов России в Арктике. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это показывает стратегическую важность Северного морского пути, так как министр ВМС США обвинил Москву в милитаризации региона и "незаконном регулировании судоходства" на СМП.

Эксперты уверены, что США не нравится, что кто-то другой будет управлять столь перспективным маршрутом для мировой логистики. На данный момент у России на этой территории есть около 40 ледоколов, в то время как у государства Северной Америки всего 2. В связи с этим для патрулирования придется использовать подлодки. При этом расслабляться не стоит, сказали эксперты.

Фото: pixabay.com