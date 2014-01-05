Представитель генсекретаря ООН напомнил, что сейчас риск применения ядерного оружия наиболее высок со времен Холодной войны.

В ООН обеспокоились решением Лондона увеличить ядерный арсенал. Об этом рассказал официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Он отметил, что данные планы британского правительства могут нанести вред глобальной стабильности.

Дюжаррик добавил, что объявленное увеличение Британией ядерного арсенала "противоречит ее обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия". Представитель генсекретаря ООН напомнил, что сейчас риск применения ядерного оружия наиболее высок со времен Холодной войны.

Исходя из этого, инвестиции в разоружение и контроль над вооружениями является лучшим способом укрепить стабильность и уменьшить ядерную опасность, считает представитель ООН.

Накануне стало известно, что Великобритания инвестирует £24 млрд в вооруженные силы королевства в рамках новой модели оборонной и внешнеполитической стратегии. Об этом в собственном стратегическом докладе по внешней и оборонной политике в палате общин сообщил премьер-министр Борис Джонсон. Правительство намерено более тесно сотрудничать с государствами Индо-Тихоокеанского региона. Глава кабмина считает, что Лондон никогда не сможет довольствоваться ограниченными горизонтами региональной внешней политики.

Политик утвердил обновление ядерного потенциала страны. Британия планирует увеличить количество боеголовок Trident на сорок процентов (с 180 до 260 единиц). Лондон сохранит свои четыре подводные атомные лодки. Основными союзниками государства останутся США, а также НАТО. ЕС по-прежнему будет рассматриваться в качестве партнера.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об угрозе голода для миллионов людей. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности. Гутерриш отметил, что создание рабочей группы поможет скоординировать усилия на высоком уровне по предотвращению голода.

Видео: YouTube / United Nations