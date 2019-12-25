Великобритания объявит о планах нарастить свой ядерный арсенал

Борис Джонсон зачитает 100-страничный доклад о необходимости увеличения запасов термоядерного оружия.

Великобритания снимет ограничения на количество ядерных боеголовок, находящихся на вооружении Военно-морских королевских сил. Об этом во время совещания должен объявить премьер-министр Борис Джонсон. По данным журналистов из The Guardian, правительство намерено увеличить число термоядерных зарядов ракет на подлодках с 180 до 260. Этот показатель увеличится практически в полтора раза.

Выступление главы правительства будет основано на документах оборонного ведомства. В тексте упоминается перевооружение британских военных на сумму в 10 млрд фунтов стерлингов. Такое решение принято из-за растущей угрозы со стороны Москвы и Пекина. В докладе упоминается о возможной массированной химической, бактериологической или ядерной атаке.

В 100-страничном документа говорился о минимальном увеличении ядерного арсенала, чтобы Лондон был готов гарантировать собственную безопасность, а также защиту союзников. Эксперты уверяют, что такое резкое увеличение арсенала ядерного боезапаса стало первым с момента завершения холодной войны, после почти 30-летнего постепенного разоружения.

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