Bloomberg: США и Британия могут ввести дополнительные санкции против России

Bloomberg рассказал о возможных шагах Байдена против России.

Bloomberg: США и Великобритания могут ввести дополнительные санкции против России. Со ссылкой на собственные источники информационное агентство заявило, что ситуация связана с нарушением Москвы по запрету на использование химического оружия. Источники СМИ утверждают, что администрация Джо Байдена может принять новые меры "экстремального шага", которые будут связаны с российским государственным долгом.

В статье отмечается, что американский президент пойдет на такой шаг только в том случае, если Россия "еще раз нарушит" запрет по использованию химического оружия. В агентстве полагают, что дополнительные санкции в этом случае будут согласованы с Евросоюзом.

В Bloomberg напомнили, что в качестве альтернативной меры специалисты рассматривают введение санкций против российских олигархов. В этом вопросе Вашингтон может применить "акт Магнитского". Этот документ позволяет вводить ограничения против тех лиц, которые подозреваются американскими властями в нарушении прав человека или в коррупционизме.

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