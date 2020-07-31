Бывший заместитель министра связи РФ заработал 11 миллиардов долларов в 2021 году благодаря электрокарам

Arrival планирует создать сеть небольших и бюджетных “фабрик” для ежегодного производства электрокаров.

Доход британской компании Arrival, основанной бывшим заместителем министра связи РФ Денисом Свердловым, составляет порядка 14 млрд. долларов, передаёт американская компания Bloomberg.

Компания Arrival с 2015 года выпускает электробусы и электрокары, предназначенные для автопарков трансферных и логистических компаний. Напомним, что в 2020 году компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation инвестировали 100 млн. евро в данный проект. Однако только сегодня, 3 марта, Arrival презентовала первую модель дорожного фургона, готового к дорожным тест-драйвам.

Известно, что к лету этого года соберут 25 экземпляров дорожного фургона, а серийный выпуск планируется в следующем году. Электромобили создадут на базе платформы-скейтборд, которая позволит выпускать разногабаритные транспортные средства. Отметим, что все элементы создаются непосредственно компанией, которая задействует научно-исследовательские центры по всему миру.

Также известно, что Arrival планирует создать сеть небольших и бюджетных "фабрик" для ежегодного производства 10 тыс. фургонов и 1 тыс. пассажирских автобусов. На сегодняшний день компания имеет две фабрики из планируемых 31.

Ранее мы писали, что глава Минобрнауки представил первый отечественный предсерийный электромобиль.

Фото: arrival.com