Глава Минобрнауки представил первый отечественный предсерийный электромобиль

Валерий Фальков рассказал о смарт-кроссовере "Кама-1".

Глава Минобрнауки России представил первый отечественный предсерийный электромобиль. Презентация транспортного средства состоялась на VII ежегодной национальной выставке "Вузпромэкспо". Валерий Фальков уточнил, что образец нового смарт-кроссовера получил название "Кама-1".

Мы презентуем разработку одного из лучших российских университетов - Санкт-Петербургского политехнического университета Валерий Фальков, глава Минобрнауки России

Известно, что "Кама-1" является компактным трехдверным смарт-кроссовером. Его длина - 3,4 метра, а ширина - 1,7 метра. В повседневном режиме транспорт может проехать более 250 км в сутки без подзарядки. Машина разгоняется до скорости в 150 километров в час. Электромобиль может работать при температурах до минус 50 градусов по Цельсию. Он рассчитан на четырех пассажиров. На рабразотку проекта ушло два года.

В Минобрнауки планируют выпускать по 20 тысяч электромобилей "Кама-1" ежегодно. Стоимость такого смарт-кроссовера составит порядка одного миллиона рублей.

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Фото: Piter.tv