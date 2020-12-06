Сессия пройдет в онлайн-формате.

Минобрнауки не планирует отменять зимнюю сессию из-за пандемии. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Зимнюю сессию отменять не планируют. Фальков подчеркнул, что несмотря на это никто не знает, как она пройдет. Минобрнауки подготовило приказ и рекомендации для вузов, чтобы сессия прошла в онлайн-формате. Около 37% вузов и их филиалов полностью перешли на дистанционное обучение. Это связано с пандемией коронавируса.

Порядка 2,5 тыс. иностранных студентов отчислились с начала нового учебного года из вузов РФ.

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Видео: Youtube/Комсомольская Правда