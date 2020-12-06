Ребенок попал в больницу.

В Москве полицейский из травматического оружия выстрелил в девочку. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимира Васенина.

Инцидент произошел в ночь на 6 декабря. Граждане обратились в правоохранительные органы. Они рассказали, что слышали стрельбу на Судостроительной улице возле одного из жилых домов. Позднее выяснилось, что 33-летний мужчина стрелял в девочку. Ребенок получил ранение. Её доставили на скорой в больницу. Сотрудник патрульно-постовой службы был в гражданской одежде. По факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Полицейскому грозит до пяти лет лишения свободы.

На данный момент злоумышленника задержали. Он находится под стражей в подразделении ведомства. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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