Трамп заявил о наличии "гиперзвуковых" вооружений у США

По его словам, у Соединенных Штатов есть "гиперзвуковые и гидрозвуковые" современные вооружения.

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии у страны "гиперзвуковых" вооружений. Об этом сообщил телеканал C-Span.

Накануне Трамп выступил перед своими сторонниками в Джорджии. Лидер упомянул, что у США "самые великие, самые современные вооруженные силы". Штаты закупили новые истребители, ракеты и бомбардировщики. Трамп уже говорил о наличии "гидрозвуковых" вооружений в США. Так он называл гиперзвуковые ракеты.

В мае глава государства говорил о начале создания "супер-пупер" ракеты, "которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета". Пентагон подтвердил, что во время испытаний ракета превышала скорость звука в указанное количество.

Ранее мы сообщили, что в Молдавии начался антиправительственный митинг.

Видео: Youtube/Donald J Trump