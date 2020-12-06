Протест проходит в центре Кишенева.

В Молдавии начался антиправительственный митинг. Об этом пишут Sputnik Молдова.

Митингующие добиваются отставки кабмина и требуют проведения досрочных выборов парламента. Избранный президент Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам с призывом выйти на протест. Она считает, что кабмин не справляется с санитарным и экономическим кризисом. Принять участие в протесте хотели многие оппозиционные партии.

Мы пришли сюда, чтобы сказать, что воры должны сидеть в тюрьме, что правительство должно уйти в отставку, что мы готовы отстаивать голоса, отданные 15 ноября за президента Майю Санду. - организаторы

Участники акции собрались перед зданием правительства. Они заблокировали движение в центре молдавской столицы. Здание кабмина оказалось в оцеплении. Люди принесли с собой флаги Молдавии и плакаты.

Ранее мы сообщили, что силовики начали брать под контроль центр Минска.

Видео: Youtube/Ренато Усатый