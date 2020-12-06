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Силовики начали брать под контроль центр Минска

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В воскресенье в Белоруссии снова пройдет "Марш воли".

Центр Минска оказался под контролем силовых структур. Правоохранительные органы огораживают и выставляют оцепление на площадях.

Другие районы белорусской столицы тоже контролируются милицией и ОМОНом. О первых перемещениях по городу военных грузовиков для личного состава, также автовокзалов и водометов сообщает Telegram-канал "Онлайнер". Силовики, ОМОН и автозаки замечены на проспекте Машерова, в районе Каменной горки, в Малиновке, около метро Фрунзенская.

Власти намерены организовать очередную акцию. Они снова предложат белорусам собраться в своих дворах, а после уже выдвинуться к районным точкам сбора, чтобы пройти совместным маршем. Демонстрантов просят одеваться теплее и не забывать про маски.

Ранее мы сообщили, что в России выявили более 29 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Видео: Telegram/TUT.BY

Теги: марш воли, силовики, центр минска
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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