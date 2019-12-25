В России выявили более 29 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Подобный показатель зафиксирован впервые с самого начала пандемии.

За сутки выявлено 29 039 новых случаев заражения COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

У 20,9% заболевших COVID-19 болезнь протекала без клинических проявлений. Больше всего новых случаев заражения в Москве – 7512 человек. Это на 481 пациента меньше, чем было зарегистрировано накануне. В Петербурге заболели 3753 человека, в Подмосковье – 1295 граждан. Также 5 лидеров по числу новых случаев заражения попали Псковская и Нижегородская области.

Всего коронавирусом в России с начала пандемии заболели 2 460 770 человек. Из них умерли 43 141 пациент. Ещё 1 937 738 граждан поправились.

Ранее мы сообщили, что СК просит арестовать подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске.