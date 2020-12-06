Следствие хочет посадить виновных в убийстве семьи.

Следственный комитет (СК) просит арестовать подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске. Об этом заявила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

В пятницу, 4 декабря, в сгоревшем частном доме на окраине садового товарищества "Малахит" были обнаружены тела супружеской пары и их 16-летней дочери. Правоохранители обнаружили сгоревшую машину рядом с домом. По предварительным данным, семью убили несколько дней назад. Они перестали выходить на связь после того, как уехали из Москвы на дачу в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В нем подозреваются трое мужчин.

По информации СК, погибшие конфликтовали с соседями. Мужчины дали признательные показания и рассказали, что причиной послужил конфликт из-за претензий убитых по поводу причастности подозреваемых к поджогу их дачи.

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Видео: СК России