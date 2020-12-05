Фальков считает, что вузам следует активнее участвовать в общественной жизни регионов

В Минобрнауки рассказали о "третьей миссии" университетов.

Валерий Фальков обозначил "третью миссию" вузов связанную со взаимодействием с обществом. Об этом глава Минобрнауки России рассказал в рамках своего выступления на онлайн-марафоне #Мывместе. Чиновник считает, что высшим учебным заведениям стоит проявлять больше активности в формировании региональных повесток дня. Это даст учреждениям дополнительную рекламу и сделает вузы более привлекательными для выпускников школ.

Я думаю, ректорам и им командам, самим студентам надо по-другому посмотреть на свою роль в регионе, инициативно участвовать в формировании региональной повестки...Включенность университетов в такую повестку делает их интересными для выпускников школ Валерий Фальков, глава Минобрнауки России

Эксперт напомнил, что вузы должны являться место, в котором не только интересно обучаться, но и можно реализовать собственный потенциал. Главы российских регионов заинтересованы в том, чтобы руководства университетом предлагали свои инициативы для развития общественной жизни.

Треть иностранных студентов российских вузов не могут въехать в Россию из-за пандемии.

Видео: dobroinrussia.online