Фальков считает, что вузам следует активнее участвовать в общественной жизни регионов

Валерий Фальков обозначил "третью миссию" вузов связанную со взаимодействием с обществом. Об этом глава Минобрнауки России рассказал в рамках своего выступления на онлайн-марафоне #Мывместе. Чиновник считает, что высшим учебным заведениям стоит проявлять больше активности в формировании региональных повесток дня. Это даст учреждениям дополнительную рекламу и сделает вузы более привлекательными для выпускников школ.
Я думаю, ректорам и им командам, самим студентам надо по-другому посмотреть на свою роль в регионе, инициативно участвовать в формировании региональной повестки...Включенность университетов в такую повестку делает их интересными для выпускников школ
Валерий Фальков, глава Минобрнауки России
Эксперт напомнил, что вузы должны являться место, в котором не только интересно обучаться, но и можно реализовать собственный потенциал. Главы российских регионов заинтересованы в том, чтобы руководства университетом предлагали свои инициативы для развития общественной жизни.
Треть иностранных студентов российских вузов не могут въехать в Россию из-за пандемии.
Видео: dobroinrussia.online
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