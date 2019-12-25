Треть иностранных студентов российских вузов не могут въехать в Россию из-за пандемии. Об этом рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков, сообщает его пресс-служба.
По его словам, обучение иностранных студентов — одна из болевых точек в сфере образования в данный момент.
Поскольку в российских вузах обучаются сегодня большее 300 тысяч иностранных студентов.
Валерий Фальков, министр образования и науки РФ
Он отметил, что примерно треть от этого числа не может въехать в Россию. По словам министра, решение проблем в образовании во время пандемии COVID-19 требует нестандартных решений.
Ранее мы писали, что Кудрин считает нужным увеличить расходы на образование.
Фото: pixabay.com
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