Тема актуализируется в соцсетях и прессе.

В Минобрнауки отмечают интерес вузовского сообщества к Нюрнбергскому трибуналу. Об этом на международном форуме "Уроки Нюрнберга" сообщила заместитель главы ведомства Елена Дружинина. Мероприятие проходит в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

За последний месяц в соцсетях Нюрнбергский трибунал обсудили 40 905 раз. Активнее всего обсуждение шло в соцсети "ВКонтакте", где общаются школьники, студенты и преподаватели - аудитория считается самой активной. Отдельную важную роль сыграли наши вузы, которые активно поддерживали тему Елена Дружинина, замминистра образования и науки России

Чиновница напомнила, что соответствующее исследование подготовлено департаментом по информационной политике. Рост интереса к теме Нюрнберга зафиксирован на фоне медийной активности. С августа 2020 года количество упоминаний темы в РФ выросла почти в 10 раз, до 2 тысяч сообщений ежемесячно. Число публикаций по теме в иностранных СМИ увеличилось почти в 4 раза.

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Фото: Piter.tv