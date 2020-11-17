В Минобрнауки объяснили переход вузов на дистанционное обучение

Постановление было согласовано с Татьяной Голиковой.

В Минобрнауки России объяснили переход вузов на дистанционное обучение. На заседании совета Российского союза ректоров глава профильного ведомства Валерий Фальков заявил, что решение о переходе на дистанционное обучение принято из-за того, что на данный момент нельзя проанализировать закономерности инфицирования COVID-19, а также по просьбе студентов и согласно прогнозу развития ситуации.

Понимание того, как складывается сегодня и может складываться прогнозно ситуация в целом по крупным агломерациям. Второе – непонимание, по каким закономерностям происходит инфицирование, и это само по себе тоже большие риски, мы действуем в условиях неопределенности, и ответ на просьбы студентов Валерий Фальков, глава Минобрнауки России

Соответствующее постановление Минобрнауки согласовал с вице-премьером России Татьяной Голиковой. Ведомство выпустило приказ о переводе столичных вузов на на удаленный формат работы. Аналогичное постановление чиновники рекомендовали выпустить регионам.

Почти все петербургские вузы возместят студентам деньги за билеты домой.

Видео: YouTube / Научная Россия