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Минобрнауки перевело вузы двух столиц на дистанционное обучение
Сегодня, 22:21
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smirenny

Минобрнауки перевело вузы двух столиц на дистанционное обучение

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Соответствующий приказ подписал глава министерства Валентин Фальков.

Университеты Петербурга и Москвы, находящиеся в ведомстве Министерства науки и высшего образования, переводятся на удаленный режим работы с 13 ноября по 6 февраля. 

Соответствующий приказ подписал глава министерства Валентин Фальков в среду, 11 ноября. Высшие учебные заведения других регионов могут организовать дистанционное обучение, согласно с рекомендациям территориальных управлений Роспотребнадзора. Также высшим учебным заведениям посоветовали предусмотреть меры социальной поддержки студентов.

Ранее мы писали, что власти Петербурга попросили вузы максимально перейти на "удалёнку".

Фото: Pixabay

Теги: вузы, карантин, минобрнауки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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