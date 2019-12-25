Минобрнауки перевело вузы двух столиц на дистанционное обучение

Соответствующий приказ подписал глава министерства Валентин Фальков.

Университеты Петербурга и Москвы, находящиеся в ведомстве Министерства науки и высшего образования, переводятся на удаленный режим работы с 13 ноября по 6 февраля.

Соответствующий приказ подписал глава министерства Валентин Фальков в среду, 11 ноября. Высшие учебные заведения других регионов могут организовать дистанционное обучение, согласно с рекомендациям территориальных управлений Роспотребнадзора. Также высшим учебным заведениям посоветовали предусмотреть меры социальной поддержки студентов.

Ранее мы писали, что власти Петербурга попросили вузы максимально перейти на "удалёнку".

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