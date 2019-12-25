Почти все петербургские вузы возместят студентам деньги за билеты домой

Они переходят на удаленное обучение до 6 февраля 2021 года.

Почти все вузы Петербурга компенсируют иногородним студентам стоимость билетов домой на время дистанционного обучения. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Минобрнауки опубликовал приказ, согласно которому все подведомственные ему вузы должны перейти на дистанционное обучение. Также министерство рекомендовало компенсировать студентами стоимость проезда к месту жительства.

В удаленном режиме студенты будут находиться до 6 февраля 2021 года.

В Петербурге более 10 тысяч школьников перешли на смешанную форму обучения.

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