В Петербурге более 10 тысяч школьников перешли на смешанную форму обучения

Ответственность за выполнение ребенком учебной программы при переходе на смешанный формат берут на себя родители.

В понедельник, 16 ноября, на городском портале дистанционного обучения стартовали уроки для учеников, которые перешли на смешанный формат обучения. По данным комитета по образованию, на такой тип обучения перешли 10 600 школьников.

Из-за пандемии коронавируса родителям учеников было предложено выбрать тип обучения – очный в школе или смешанный дома. Для перехода на дистанционное обучение нужно было написать заявление в школе. Вернуться к урокам в школе можно в любой момент.

Ответственность за выполнение ребенком учебной программы при переходе на смешанный формат берут на себя родители. Занятия начинаются каждый день в 10:00, сначала они смотрят видеолекции, которые готовили Комитет по образованию и Академия постдипломного образования, затем им становятся доступны вебинары студентов-старшекурсников Педуниверситета имени А.И. Герцена.

Фото: Piter.tv