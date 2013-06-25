Борис Джонсон представил доклад о внешней и оборонной политике королевства.

Великобритания инвестирует £24 млрд в вооруженные силы королевства. Об этом в собственном стратегическом докладе по внешней и оборонной политике в палате общин сообщил премьер-министр Борис Джонсон. Правительство намерено более тесно сотрудничать с государствами Индо-Тихоокеанского региона. Глава кабмина считает, что Лондон никогда не сможет довольствоваться ограниченными горизонтами региональной внешней политики.

Однако, принимая во внимание изменения среды безопасности и существование большего спектра технологических и доктринальных угроз, далее такое продолжаться не может и Великобритания поднимет порог ядерного потенциала. текст доклада Бориса Джонсона

Политик утвердил обновление ядерного потенциала страны. Британия планирует увеличить количество боеголовок Trident на сорок процентов (с 180 до 260 единиц). Лондон сохранит свои четыре подводные атомные лодки. Основными союзниками государства останутся США, а также НАТО. ЕС по-прежнему будет рассматриваться в качестве партнера.

Джонсон также прокомментировал отношения с Китаем. Он заявил о необходимости выработать сбалансированных подход к Пекину, чтобы развивать экономику и бороться с климатическими изменениями. В следующем месяце Джонсон также планирует посетить Индию. Британия намерена вступить во Всеобъемлющее и прогрессивное транстихоокеанское партнерство, создать новый антитеррористический центр и центр по кибербезопасности.

РФ готова нормализовать отношения с Британией при желании со стороны Лондона.

Видео: YT / Guardian News