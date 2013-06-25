В Великобритании прошла минута молчания в память о почти 150 тысяч умерших от COVID-19

В королевстве ровно год назад начался первый локдаун из-за распространения коронавируса.

В Великобритании прошла минута молчания в память о почти 150 тысячах умерших от коронавируса. Национальный день размышлений ранее предложила ввести по стране местная сеть хосписов имени Марии Кюри. Дата выбрана с момента начала первого карантина, который был зарегистрирован властями Лондона год назад. Церемония, состоявшаяся в 15 часов, прервала работу парламента и ряда государственных учреждений.

Сегодняшняя годовщина первого карантина дает всем нам возможность подвести итоги прошедшего года - одного из самых тяжелых в истории страны. Всем нам необходимо помнить о великой силе духа, которую в этот год показал наш народ. Борис Джонсон, глава британского правительства

Напомним, что 23 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес соболезнования семьям умерших от коронавируса британцев. Чиновник напомнил, что страна прошла через три глобальных локдауна, а жертвы пандемии "открыли путь к тому, чтобы раз и навсегда снять ограничения".

Видео: Youtube/The Telegraph