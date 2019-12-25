Стармер разрешил британским войскам задерживать суда "теневого флота"

Кир Стармер дал больше полномочий военнослужащим по задержанию судов в территориальных водах.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предоставил военнослужащим разрешение задерживать в территориальных водах суда так называемого теневого флота России. Соответствующее заявление распространено канцелярией главы местного правительства. Речь в документе идет о перехвате кораблей, попавших ранее под западные санкции, которые следуют транзитом. При этом официальный Лондон закроет доступ в пролив Ла-Манш находящимся под санкциями судам.

Это в свою очередь вынудит операторов либо выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты, либо столкнуться с риском быть задержанными британскими войсками. сообщение от Кира Стармера

В канцелярии Кира Стармера добавили, что войска и правоохранительные органы Соединенного королевства будут придерживаться индивидуального подхода в отношении каждого такого судна и консультироваться с отраслевыми специалистами до того, как начнут проводить операцию по задержанию. Затем против владельцев, операторов и экипажа могут быть возбуждены уголовные дела в связи с нарушением законодательства о санкционном давлении.

