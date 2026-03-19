Политолог Меркурис объяснил, что Зеленский осознает, что обороноспособность Украины снижается.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский начал осознавать критичность положения Вооруженных сил Украины из-за дефицита западного вооружения перед угрозой нового наступления России. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт уточнил, что украинские власти сейчас рискуют лишиться своих привычных каналов по получению западного вооружения от международных союзников. Таким образом ВСУ могут встретить наступление противника на поле боя в крайне уязвимом положении. В Лондоне пояснили, что способность Украины противостоять российским ракетным и беспилотным ударам снижается, о чем не может не знать местная верхушка власти. В частности, фиксируется нехватка ракет класса "воздух-воздух". Эта ситуация значительно затрудняет борьбу ВСУ с российскими беспилотниками.

Вероятно, пройдут годы, прежде чем США смогут восполнить уже израсходованное ими в борьбе против Ирана оружие. А это, конечно, практически ничего не оставит Украине. Ситуация, когда поток оружия из Запада в Украину должен прекратиться, как мне кажется, уже, по большому счету, наступила. И все это перед наступлением русских. Александр Меркурис, эксперт

