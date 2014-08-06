Посол Келин назвал "практически мертвыми" отношения России с Британией

По его словам, Великобритания занимается тем, что обвиняет РФ в нарушениях прав человека.

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал "практически мертвыми" политические отношения России с Британией. При этом страны, по его словам, продолжают сотрудничать по ряду вопросов.

Дипломат заявил, что большая часть ответственности лежит на Лондоне, так как именно британское правительство уничтожало отношения между двумя странами.

Мы сохраняем их преимущественно в экономической и культурной сферах. Андрей Келин, посол России в Великобритании

По его словам, Великобритания занимается тем, что обвиняет РФ в нарушениях прав человека. Келин отметил, что это не конструктивная критика, так как нет ни одной страны, где бы всегда и в полной мере соблюдались права человека.

Ранее посол в Великобритании оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном.

Фото: pixabay.com