Посол в Великобритании оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном

Российский посол в Великобритании Андрей Келин оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном. По его словам, доклад о вмешательстве Москвы в британские выборы только ухудшил отношения двух стран. Об этом пишет издание РБК.
Келин считает, что отношения России и Великобритании довольно близки к заморозке, так как, судя по докладу, Лондон не хочет возобновлять отношения с Москвой.
При этом, по оценке посла, заморозки нет в экономических, культурных и научных взаимодействиях двух стран.
Ранее мы писали, что в Британии не нашли данных "вмешательства" РФ в референдум по Brexit.
Фото: pixabay.com
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